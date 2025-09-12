  • Спортс
  • Павел Буре: «Москва – лучший город мира. В каждом дворе есть спортивная площадка, это уникально. Благодарен Собянину за эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны»
23

Павел Буре объяснил, почему считает Москву лучшим городом мира.

10 сентября Буре был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой» – указ 18 августа 2025 года подписал мэр Сергей Собянин.

– Я навел справки и нашел, что из спортсменов эту награду получали только Вячеслав Фетисов и теперь – вы.

– У меня на медали написано, что это номер 162. Столько человек были награждены за почти 25 лет. Это очень ценная награда для меня как для коренного москвича в нескольких поколениях. Огромная честь – быть награжденным высшим знаком отличия Москвы.

Искренне считаю, что Москва – лучший город мира. Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. Мне не 20 лет, я повидал практически все.

По комфорту Москва – город номер один. А как человек, имеющий отношение к спорту, всегда радуюсь, когда гуляю по улицам и вижу такое количество бесплатных площадок и дворцов спорта. Такого нигде нет! Это о том, что делает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и я ему об этом сказал лично в глаза на церемонии награждения.

Я не лукавлю, это абсолютная правда. Много гуляю по Москве, хожу пешком по любимому городу и вижу, что в каждом дворе есть спортивная площадка. Это уникально. В моем детстве, когда я рос, такого не было. Я горжусь нашей Москвой, нашей столицей, и считаю, что нет лучше города на Земле.

– Еще Муслим Магомаев пел «Лучший город Земли». А я помню, как вы жили сначала на «Водном стадионе», потом – на «Фрунзенской», рядом с «Лужниками», куда выходили на пробежки.

– Я обожаю Москву! И в лихие 90-е мало кто из хоккеистов НХЛ приезжал в Россию. Боялись… А я домой прилетал постоянно, как только заканчивался хоккейный сезон за океаном. Полгода работал в Америке, полгода жил в Москве – так было всегда! И я видел разные времена.

Об этом тоже говорил лично мэру. Да, когда у нас началась перестройка, то еда была по талонам, все в очередях стояли. Потом жить стало получше. Но сегодня у нас есть все! Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину за нюансы. За эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны…

Многие чиновники ездят на машинах, а я хожу по любимому городу пешком. Каждый день – от пяти до десяти километров. Иду по Москве, по разным районам. И вижу, где цветы, где какое освещение, вывески, проложенные дороги, как работает общественный транспорт. Самый лучший город, я в восторге! – заявил член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Павел Буре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
