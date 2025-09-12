Павел Буре объяснил, почему считает Москву лучшим городом мира.

10 сентября Буре был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой» – указ 18 августа 2025 года подписал мэр Сергей Собянин .

– Я навел справки и нашел, что из спортсменов эту награду получали только Вячеслав Фетисов и теперь – вы.

– У меня на медали написано, что это номер 162. Столько человек были награждены за почти 25 лет. Это очень ценная награда для меня как для коренного москвича в нескольких поколениях. Огромная честь – быть награжденным высшим знаком отличия Москвы.

Искренне считаю, что Москва – лучший город мира. Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. Мне не 20 лет, я повидал практически все.

По комфорту Москва – город номер один. А как человек, имеющий отношение к спорту, всегда радуюсь, когда гуляю по улицам и вижу такое количество бесплатных площадок и дворцов спорта. Такого нигде нет! Это о том, что делает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и я ему об этом сказал лично в глаза на церемонии награждения.

Я не лукавлю, это абсолютная правда. Много гуляю по Москве, хожу пешком по любимому городу и вижу, что в каждом дворе есть спортивная площадка. Это уникально. В моем детстве, когда я рос, такого не было. Я горжусь нашей Москвой, нашей столицей, и считаю, что нет лучше города на Земле.

– Еще Муслим Магомаев пел «Лучший город Земли». А я помню, как вы жили сначала на «Водном стадионе», потом – на «Фрунзенской», рядом с «Лужниками», куда выходили на пробежки.

– Я обожаю Москву! И в лихие 90-е мало кто из хоккеистов НХЛ приезжал в Россию. Боялись… А я домой прилетал постоянно, как только заканчивался хоккейный сезон за океаном. Полгода работал в Америке, полгода жил в Москве – так было всегда! И я видел разные времена.

Об этом тоже говорил лично мэру. Да, когда у нас началась перестройка, то еда была по талонам, все в очередях стояли. Потом жить стало получше. Но сегодня у нас есть все! Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину за нюансы. За эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны…

Многие чиновники ездят на машинах, а я хожу по любимому городу пешком. Каждый день – от пяти до десяти километров. Иду по Москве, по разным районам. И вижу, где цветы, где какое освещение, вывески, проложенные дороги, как работает общественный транспорт. Самый лучший город, я в восторге! – заявил член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Павел Буре.