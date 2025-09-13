Рюдигер о вылете на 3 месяца из-за травмы: «Аллах никогда не говорил, что путь будет легким. Он сказал: «Я буду рядом с теми, кто терпелив»
Получивший тяжелую травму Антонио Рюдигер опубликовал слова Аллаха.
Сообщалось, что из-за повреждения бедра защитник «Реала» пропустит около трех месяцев.
«Аллах Аллах никогда не говорил, что путь будет легким. Он сказал: «Я буду рядом с теми, кто терпелив», – написал футболист сборной Германии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Антонио Рюдигера
