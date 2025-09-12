«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Рубин» примет «Динамо» Махачкала в первом матче 8-го тура Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
В прямом эфире ее покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 8 тур
12 сентября 16:00, Ак Барс Арена
Не начался
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
