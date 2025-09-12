Команда Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за пропалестинских протестов

Команда Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за протестов.

На Гран-при Квебека (12 сентября) и Гран-при Монреаля (14 сентября) команда будет выступать под названием IPT.

«Нас попросили убрать слово «Израиль» отовсюду, откуда только возможно», – сказал генеральный менеджер команды Джозеф Лимар.

Пропалестинские протесты из-за участия Israel-Premier Tech помешали нескольким этапам веломногодневки «Вуэльта ». Команде пришлось временно убрать слово «Израиль» из названия, но это не помогло.

Канадские СМИ сообщают, что во время Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля также ожидаются протесты.

Пропалестинские протесты ломают «Вуэльту». Но израильская команда не сходит