КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом»
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
