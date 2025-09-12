«Питтсбург» и Флери подписали пробный контракт – 40-летний вратарь проведет прощальный матч в составе «Пингвинс» 27 сентября

Марк-Андре Флери подписал контракт с «Питтсбургом» на 1 матч.

«Пингвинс» официально объявили о соглашении с 40-летним голкипером. Флери ранее завершил карьеру, контракт с «Питтсбургом » позволит ему провести прощальный матч в составе клуба.

Вратарь примет участие в тренировке команды в пятницу, 26 сентября, а на следующий день сыграет в предсезонном матче против «Коламбуса».

«Для всей организации огромная честь снова видеть Марка-Андре на льду в Питтсбурге. В прошлом году все стали свидетелями того, насколько он любим и уважаем в хоккейном мире, но его значение выходит далеко за рамки наград и рекордов.

Для нашей команды, болельщиков и всего города Питтсбурга он значит невероятно много – как человек и как пример для подражания.

Мы уверены: Марк и его семья заслужили этот момент, чтобы замкнуть круг своей карьеры именно здесь, перед преданными фанатами клуба», – сказал генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас .

Напомним, на счету Флери три Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), «Везина Трофи» (2021) и второе место в истории лиги по числу матчей (1051) и побед (575) в регулярных чемпионатах. Он 15 раз выигрывал как минимум 20 матчей за сезон, девять раз – 30, а также дважды доходил до отметки в 40 побед.

По ходу карьеры он выступал за четыре клуба: «Питтсбург», «Вегас », «Чикаго » и «Миннесоту». В составе сборной Канады вратарь стал олимпийским чемпионом в 2010 году.