Кудерметова не пожала руку Хименес Казинцевой после поражения во втором круге в Гвадалахаре

123-я ракетка мира Виктория Хименес Казинцева вышла в 1/4 финала в Гвадалахаре.

Она обыграла вторую сеяную Веронику Кудерметову 6:4, 6:2.

Россиянка четвертый раз за сезон проиграла сопернице из-за пределов топ-100.

20-летняя Хименес Казинцева впервые победила соперницу из топ-50 (при шести поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №57 Чжу Линь .

После матча Кудерметова не пожала руку теннисистке из Андорры.

В четвертьфинале пятисотника Хименес Казинцева сыграет с Ивой Йович .