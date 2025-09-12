Кудерметова не пожала руку Хименес Казинцевой после поражения во втором круге в Гвадалахаре
123-я ракетка мира Виктория Хименес Казинцева вышла в 1/4 финала в Гвадалахаре.
Она обыграла вторую сеяную Веронику Кудерметову 6:4, 6:2.
Россиянка четвертый раз за сезон проиграла сопернице из-за пределов топ-100.
20-летняя Хименес Казинцева впервые победила соперницу из топ-50 (при шести поражениях). До этого самой высокорейтинговой соперницей, которую она обыгрывала, была №57 Чжу Линь.
После матча Кудерметова не пожала руку теннисистке из Андорры.
В четвертьфинале пятисотника Хименес Казинцева сыграет с Ивой Йович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
