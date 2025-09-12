«Шанхай» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне – 4:1. Ранее команда Галлана победила СКА
«Локомотив» потерпел первое поражение в текущем FONBET Чемпионате КХЛ.
Китайский клуб дома одержал победу над командой Боба Хартли со счетом 4:1.
Это первое поражение ярославцев в сезоне, ранее «Локомотив» дома обыграл «Северсталь» (4:1) и «Трактор» (2:1 Б).
«Шанхай» выиграл второй матч, ранее команда Жерара Галлана дома победила СКА (7:4) и уступила «Адмиралу» (3:4 Б).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
