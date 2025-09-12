  • Спортс
  Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»
Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»

Глава Федерации бобслея России рассказал, как украинцы повлияли на недопуск к ОИ.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не допустил российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026.

«Конгресс IBSF закончился. 15 пунктом повестки дня было голосование по допуску нейтральных спортсменов из России на мероприятия IBSF.

Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех: и федерацию, и ОКР, и министерство, и спортсменов. Все смешали в одну кучу. Кто и когда служил в армии, кто и где работает, кто что-то лайкал в социальных сетях... Проведение сборов в Крыму. В презентации использовали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже не работают и не тренируются.

После их презентации выступали мы. Объяснили, что если стратегия международной федерации (а ее утверждали на конгрессе) состоит в том, чтобы увеличивать количество занимающихся бобслеем и скелетоном. Тогда как можно исключать спортсменов из России, которые занимают второе место в мире по занимающимся нашим спортом?!

Объясняли, что мы сейчас просим проголосовать не за какой-то список нейтральных спортсменов, не за оценку работы нашей федерации, а за право спортсменов индивидуально и самостоятельно послать заявку на получение нейтрального статуса, чтобы IBSF потом смогли бы решить, кому давать этот статус, а кому нет.

Большинством голосов было принято решение не давать нашим ребятам право заявляться на нейтральный статус и выступать в нем: 34 голоса было против нас, 9 за нас, 6 воздержалось. Еще надо понимать, что многие страны, такие как Латвия, Канада, Германия, Норвегия, США, Австрия, Италия имели по 2 голоса (в отличии, например, от санного спорта, где у всех стран по одному голосу).

Результат по большому счету ожидаем. Мы крайне были удивлены тому, что Украине позволили делать презентацию, но так сегодня утром решил Исполком IBSF.

Руководство международной федерации на следующий год будет переизбираться, и они не хотят публично занимать позицию в поддержку нашей страны, бьются за голоса своих будущих избирателей А некоторые малые страны заинтересованы в отсутствии конкуренции и надеются на получение квот, так как наших спортсменов не будет.

Мы старались объективно и спокойно доносить до всех нашу позицию о незаконности принятия таких решений – и письменно, и устно все объясняли. Но сейчас такая обстановка – особенно в Европе, когда никто не хочет думать о правах человека, об олимпийских ценностях.

Завтра возвращаемся домой. Будем советоваться с руководством олимпийского комитета, с юристами – и принимать решения о дальнейших судебных разбирательствах. Потому что это неправильно позволять всему этому беззаконию управлять миром», – сказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

