Владимир Хрюнов: «На пике Поветкин победил бы Усика нокаутом. Потенциал у него был выше»

Владимир Хрюнов сравнил Александра Поветкина и Александра Усика.

«Мы с Александром Поветкиным много где побывали в различных условиях.

Поветкин, если бы не подковерные игры, когда против него боролись всем миром, обвиняли его в том, чего нет, якобы обнаружили допинг, а еще история с мельдонием, то Александр реализовал бы себя и уверенно занимал бы место номер «один» в истории бокса.

У Поветкина потенциал был выше, чем у Александра Усика. На пике россиянин победил бы украинца нокаутом», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

В январе Поветкина дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга – были обнаружены данные, указывающие на наличие остарина в пробе, предоставленной им в 2014-м. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, проиграв нокаутом в реванше Диллиану Уайту.

Лучший тяжеловес в истории бокса: за кого голосовали Поветкин, Валуев и еще 35 экспертов?

Усик доминирует в 38. Что в его годы делали другие великие тяжи?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
