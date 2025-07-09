«Челси» в финале КЧМ, задержан судья матча «Торпедо», Промес под арестом до 2026-го, Минспорта обсуждает ужесточение лимита, Хачанов проиграл Фрицу, проблемы Захаряна и другие новости

1. «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» благодаря дублю Жоао Педро – 2:0. В финале, который планирует посетить Дональд Трамп, «синие» сыграют с «ПСЖ» или «Реалом».

2. Карен Хачанов уступил Тэйлору Фрицу в четвертьфинале «Уимблдона», Карлос Алькарас победил Кэмерона Норри. У женщин Арина Соболенко победила Лауру Зигемунд, Анастасия Павлюченкова уступила Аманде Анисимовой.

3. Задержан судья матча «Торпедо» и «КАМАЗа» – Головко подозревают в намеренной ошибке в пользу москвичей. Дело может привести к пересмотру результатов Первой лиги, сообщает РБК.

3. Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: 5 футболистов на поле, 10 – в заявке.

4. Суд продлил предварительное заключение Квинси Промеса. Следующее слушание – не раньше 2026 года. Продление объяснили риском побега.

5. Захарян получил травму на второй тренировке «Сосьедада» – у него боли в камбаловидной мышце. А ведь в прошлом сезоне Ла Лиги Арсен сыграл лишь 3 матча из-за повреждений. Брат футболиста уверяет , что паниковать не стоит: «Отдельный план подготовки. Сразу в нагрузку не пускают».

6. Трансферные новости. «Краснодар» заплатит за Перрена 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами, «Спартак» и «Динамо» обсуждали трансфер вингера «Осера». «Локомотив» может обменять Самошникова в «Спартак» на Пруцева. «Спартак» за 15-17 млн евро может купить Лопеса из «Палмейраса». «Галатасарай» предложил 75 млн евро за Осимхена. «Интер Майами» уверен в продлении контракта с Месси, «Аль-Ахли» интересуется аргентинцем.

7. Третьяк и Валуев заочно приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине с конфискацией имущества. Их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщает ТАСС.

8. Стали известны наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и значительное превышение скорости. Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу. Автомобиль взорвался из-за столкновения с ограждением. В полиции заявили, что дорога была в нормальном состоянии, а управлять Lamborghini без опыта сложно.

9. Софья Великая и Яна Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси. Глава украинской федерации фехтования назвал это «плевком в лицо всей мировой спортивной общественности».

10. СКА подписал контракт с защитником «Сибири» Мерфи на 2 года. Канадец заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов.

11. Полиция нашла и вернула велосипеды команды Cofidis, украденные на «Тур де Франс». В «Авито» сообщили , что похожие велосипеды, выставленные на продажу на сервисе, не имеют отношения к инциденту.

12. «Пари НН» проведет домашний матч первого тура РПЛ с «Краснодаром» в Казани . На стадионе в Нижнем будет выставка «Росатома».

13. ЦСКА показал гостевую форму на новый сезон. Комплект белого цвета с красно-синими вставками вдохновлен 2005-м годом и победой в Кубке УЕФА.

Цитаты дня.

Иван Игнатьев о жизни в Алжире: «Самая глобальная сложность – быт. Практически ничего нет из привычного, в том числе ресторанов. Очень тяжело, прямо терплю»

Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»

Депутат Журова за ужесточение лимита в РПЛ: «В период санкций и недружественного отношения надо развивать внутренние ресурсы. Болельщики хотят больше видеть своих игроков »

Макелеле вручил бы «Золотой мяч» Дембеле: «Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... Он талант, но ему еще предстоит доказывать»

Аверина о браке с Соловьевым: «Это значит, что мы одна семья, одно целое. И Димочка от меня никуда не денется »