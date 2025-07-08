Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: 5 футболистов на поле, 10 – в заявке
Лимит на легионеров в РПЛ может быть ужесточен.
Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ, об этом информирует «Чемпионат».
Одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта, является лимит с дестью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.
«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никаких решений в данном вопросе не принято», – заявил источник.
Клубы РПЛ с сезона-2022/23 не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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