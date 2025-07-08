«Флуминенсе» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете? 36426 голосов Станет основным, забьет 10+ за сезон Будет полезно выходить на замену Провалится, не будет играть Поделитесь c миром своим ответом