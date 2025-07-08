1

«Флуминенсе» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал
8 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Флуминенсе
Не начался
Челси

Статистика клубного ЧМ

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36426 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoФлуминенсе
logoчемпионат мира среди клубов
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Наполи» предложил 50+5 млн евро за Нуньеса «Ливерпулю». Альтернатива – Лукка из «Удинезе» за 33-34 млн
12 минуты назад
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
43 минуты назадТесты и игры
«Спартак» может купить за 4-4,5 млн евро Самошникова у «Локо» (Иван Карпов)
1855 минут назад
Воспитанник «Зенита» Кравцов о 2-м месте в РПЛ: «Хорошо, что столетие только начинается. Чемпионат нравится – теперь в гегемонах не одна команда»
37сегодня, 06:20
Мирра и Самсонова в 1/4 «Уимблдона», Димитров снялся с матча против Синнера, запрет Овечкину на интервью, «Барса» продлила Шченсного, Малком может уйти из «Аль-Хилаля» и другие новости
6сегодня, 06:12
Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»
17сегодня, 06:00
Матеус Алвес прошел медосмотр для перехода в ЦСКА: «Во вторник узнаем результаты»
21сегодня, 04:56
«МЮ» отказался от съемки документалки о клубе от Amazon за рекордные 10+ млн фунтов. Аморим был против, посчитав, что это будет отвлекать команду
43сегодня, 03:59
Канчельскис о Карпине: «Не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет. Убрать могут любого, если результата не будет»
25сегодня, 03:18
Верратти перешел в «Аль-Духайль» свободным агентом. Экс-хавбек «ПСЖ» провел 2 года в другом катарском клубе – «Аль-Араби»
29сегодня, 02:00Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Гарсии 4+1 в 5 матчах КЧМ. За время турнира популярность форварда «Реала» выросла в 267 раз
18 минут назадФэнтези
Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Не обладает такой техникой, как Клаудиньо, но крепче в единоборствах, в движении. Может сыграть на любой позиции в центре»
123 минуты назад
«Оренбург» о долге «Химок» за трансфер Веры: «Не хотелось бы просто так потерять деньги. Используем все возможные пути их возвращения»
439 минут назад
Экс-директор «Арсенала» Эду перешел в «Ноттингем». Он занял пост главы футбольного направления
сегодня, 05:47
Ерохин о «Зените»: «Хорошая атмосфера в раздевалке. Нет разделения между россиянами и легионерами, все вместе общаемся»
5сегодня, 05:25
Товарищеские матчи. Московское «Динамо» примет «Ахмат», «Ростов» против «Динамо» Махачкала
4сегодня, 05:10
Лев Лещенко: «Беспокоит не столько место «Динамо» в таблице, сколько игра. Она интереснее, чем у остальных – комбинационный футбол, хорошая защита. Самая яркая команда в России»
12сегодня, 04:38
Пономарев о драке Смолова: «Это произошло на фоне ухода из «Краснодара», скорее всего. Завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка»
9сегодня, 04:23
Литвинов избежал сотрясения мозга: «Вернется к тренировкам в ближайшее время – после того как с его глазом снова все будет хорошо»
2сегодня, 03:33
Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить «Торпедо»? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»
4сегодня, 02:59