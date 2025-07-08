«Флуминенсе» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Челси» сыграет с «Флуминенсе» в 1/2 финала клубного чемпионата мира.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Оkkо.
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
8 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Не начался
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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