«Челси» проиграл впервые за 8 матчей – «Лидсу». Было 5 побед и 2 ничьих

«Челси» проиграл впервые за 8 матчей.

Прервалась серия «Челси» без поражений.

Команда Энцо Марески уступила «Лидсу » (1:3) в 14-м туре АПЛ .

До этого «синие» не проигрывали на протяжении 8 матчей во всех турнирах. После поражения от «Сандерленда » (1:2) в Премьер-лиге 25 октября было 5 побед и 2 ничьих.

6 декабря «Челси » сыграет в гостях с «Борнмутом » в 15-м туре чемпионата Англии.