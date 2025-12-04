41

«Челси» проиграл впервые за 8 матчей – «Лидсу». Было 5 побед и 2 ничьих

«Челси» проиграл впервые за 8 матчей.

Прервалась серия «Челси» без поражений.

Команда Энцо Марески уступила «Лидсу» (1:3) в 14-м туре АПЛ.

До этого «синие» не проигрывали на протяжении 8 матчей во всех турнирах. После поражения от «Сандерленда» (1:2) в Премьер-лиге 25 октября было 5 побед и 2 ничьих.

6 декабря «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 15-м туре чемпионата Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛидс
logoБорнмут
logoСандерленд
logoЭнцо Мареска
