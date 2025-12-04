«Челси» проиграл впервые за 8 матчей – «Лидсу». Было 5 побед и 2 ничьих
«Челси» проиграл впервые за 8 матчей.
Прервалась серия «Челси» без поражений.
Команда Энцо Марески уступила «Лидсу» (1:3) в 14-м туре АПЛ.
До этого «синие» не проигрывали на протяжении 8 матчей во всех турнирах. После поражения от «Сандерленда» (1:2) в Премьер-лиге 25 октября было 5 побед и 2 ничьих.
6 декабря «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 15-м туре чемпионата Англии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
