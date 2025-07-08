«Пари НН» проведет домашний матч первого тура РПЛ с «Краснодаром» в Казани. На стадионе в Нижнем будет выставка «Росатома»

«Пари НН» начнет РПЛ в Казани, а не в Нижнем Новгороде.

Клуб объявил, что домашний матч первого тура Мир РПЛ с «Краснодаром» пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Игра состоится 20 июля.

Ранее сообщалось , что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за того, что на его домашнем стадионе в августе будет выставка «Росатома».