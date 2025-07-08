«Пари НН» проведет домашний матч первого тура РПЛ с «Краснодаром» в Казани. На стадионе в Нижнем будет выставка «Росатома»
«Пари НН» начнет РПЛ в Казани, а не в Нижнем Новгороде.
Клуб объявил, что домашний матч первого тура Мир РПЛ с «Краснодаром» пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.
Игра состоится 20 июля.
Ранее сообщалось, что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона из-за того, что на его домашнем стадионе в августе будет выставка «Росатома».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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