Иван Игнатьев о жизни в Алжире: «Самая глобальная сложность — быт. Практически ничего нет из привычного, в том числе ресторанов. Очень тяжело, прямо терплю»

Иван Игнатьев рассказал о сложностях адаптации к жизни в Алжире.

Экс-нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Рубина» выступает за «Кабили » с февраля.

«Самая глобальная для меня сложность — это быт. Практически ничего нет из привычного, куда можно выбраться, в том числе и ресторанов.

Ты все время сидишь дома, девушка готовит местную еду. У алжирцев своя жизнь, свой менталитет. Поэтому что касается быта – да, очень тяжело, я прямо терплю», — сказал Игнатьев .