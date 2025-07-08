Иван Игнатьев о жизни в Алжире: «Самая глобальная сложность — быт. Практически ничего нет из привычного, в том числе ресторанов. Очень тяжело, прямо терплю»
Иван Игнатьев рассказал о сложностях адаптации к жизни в Алжире.
Экс-нападающий «Краснодара», «Локомотива» и «Рубина» выступает за «Кабили» с февраля.
«Самая глобальная для меня сложность — это быт. Практически ничего нет из привычного, куда можно выбраться, в том числе и ресторанов.
Ты все время сидишь дома, девушка готовит местную еду. У алжирцев своя жизнь, свой менталитет. Поэтому что касается быта – да, очень тяжело, я прямо терплю», — сказал Игнатьев.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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