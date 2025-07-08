1

Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира-2025 в Тбилиси

Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира-2025 в Тбилиси.

Софья Великая и Яна Егорян – двукратные олимпийские чемпионки в фехтовании на саблях.

Великой – 40 лет, ее дебютным чемпионатом мира был Нью-Йорк-2004.

Также на турнире выступят Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская (все – шпага), Александра Михайлова, Ольга Никитина (обе – сабля), Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова и Анна Соловьева (все – рапира).

У мужчин в состав вошли Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (все – шпага), Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Павел Граудынь (все – сабля), Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик и Владислав Мыльников (все – рапира).

Чемпионат мира-2025 по фехтованию пройдет в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoЯна Егорян
logoСофья Великая
Ольга Никитина
Марта Мартьянова
Владислав Мыльников
Дмитрий Даниленко
Кирилл Бородачев
Александра Михайлова
сабля
logoсборная России
Павел Бузинов
Егор Ломага
шпага
Виталина Анащенкова
Кристина Ясинская
Артем Саркисян
Айзанат Муртазаева
Полина Козаева
Чемпионат мира по фехтованию
Яна Бекмурзова
Милен Бавуге Хабимана
logoсборная России жен
Антон Бородачев
Дмитрий Гусев
Павел Граудынь
Анатолий Костенко
Камиль Ибрагимов
Александр Керик
рапира
Анна Соловьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Фехтование в Telegram
Материалы по теме
Советник МИД Венгрии: «Рад, что российских спортсменов вернули на соревнования. Таким образом спорт становится полноценным»
25 июня, 14:20
🥉 Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы
19 июня, 17:23
🥉 Российские саблисты завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы в Генуе
317 июня, 18:34
Главные новости
CAS подтвердил версию чемпионки мира Тибюс о попадании допинга через поцелуй
61вчера, 15:09
Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова может стать сенатором от Курской области
155 июля, 10:58
Советник МИД Венгрии: «Рад, что российских спортсменов вернули на соревнования. Таким образом спорт становится полноценным»
25 июня, 14:20
Томас Бах награжден золотым Олимпийским орденом
923 июня, 12:16
Томас Бах: «Я отдал олимпийскому движению все, что мог, был предан нашей миссии и ценностям»
4123 июня, 10:05
Михаил Дегтярев: «Я говорю немного с юмором. Но эмоции с международными организациями и МОК стараемся убрать»
1120 июня, 17:06
🥉 Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы
19 июня, 17:23
🥉 Российские саблисты завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы в Генуе
317 июня, 18:34
Мамедов о победе Муртазаевой на ЧЕ: «Каждое золото, особенно сейчас, когда уже столько лет ничего не было, это очень приятно»
16 июня, 20:16
🥇 Российская шпажистка Айзанат Муртазаева победила на чемпионате Европы в Генуе
816 июня, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «В наше время очень важно сохранять историческую память»
27 мая, 11:48
Ильгар Мамедов: «Фехтовать внутри страны за счет опыта, мастерства – это одно, а как жить без соревновательного стресса международных стартов? Тренерам нужен материал»
16 марта, 20:26
Никитина о победе на «Московской сабле»: «Сегодня просто настраивались на бои, не думала ни о чем. Я справилась с мандражом»
14 марта, 20:39
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
1117 октября 2024, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября 2024, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября 2024, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
115 октября 2024, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
2923 мая 2024, 10:30
Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин
220 мая 2024, 09:03
Михаил Дегтярев: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта»
1818 мая 2024, 07:39