Мерфи заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов («Чемпионат»)
Тревор Мерфи заработает 145 млн рублей в год с бонусами по контракту со СКА.
Во вторник 29-летний защитник подписал контракт с армейцами на два года.
По данным «Чемпионата», по соглашению со СКА Мерфи заработает 75 млн рублей и 70 млн в качестве бонусов в каждом из двух сезонов.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков за 64 матча в составе «Сибири» при полезности «минус 18». В плей-офф у него 2+4 за 7 игр при полезности «минус 5».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости