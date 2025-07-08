Мерфи заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов («Чемпионат»)

Тревор Мерфи заработает 145 млн рублей в год с бонусами по контракту со СКА.

Во вторник 29-летний защитник подписал контракт с армейцами на два года.

По данным «Чемпионата», по соглашению со СКА Мерфи заработает 75 млн рублей и 70 млн в качестве бонусов в каждом из двух сезонов.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков за 64 матча в составе «Сибири» при полезности «минус 18». В плей-офф у него 2+4 за 7 игр при полезности «минус 5».