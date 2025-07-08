Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»

Ирина Роднина не уверена, что стала бы смотреть фильм об Алине Загитовой.

«Фильм о Загитовой? Конечно, каждый человек, который добился таких результатов, заслуживает чего-то подобного: художественного кино, документального или книги. Если кто-то поднялся на вершину, людям становится интересно, что это за люди и как они такого достигли, тем более в таком раннем возрасте.

Я не знаю, стала бы смотреть фильм про Алину. Мне интереснее смотреть или читать что-то о тех, кого я хорошо знаю по возрасту, а не по принадлежности к виду спорта. Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно ее так выделяют?

Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева. Думаю, у Загитовой просто лучшая команда, которая занимается ее промоушеном. Меня это не удивляет. Если говорить об этом в контексте спорта, мы стали заниматься этим не так давно», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.