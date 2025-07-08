13

Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»

Ирина Роднина не уверена, что стала бы смотреть фильм об Алине Загитовой.

«Фильм о Загитовой? Конечно, каждый человек, который добился таких результатов, заслуживает чего-то подобного: художественного кино, документального или книги. Если кто-то поднялся на вершину, людям становится интересно, что это за люди и как они такого достигли, тем более в таком раннем возрасте.

Я не знаю, стала бы смотреть фильм про Алину. Мне интереснее смотреть или читать что-то о тех, кого я хорошо знаю по возрасту, а не по принадлежности к виду спорта. Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно ее так выделяют?

Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева. Думаю, у Загитовой просто лучшая команда, которая занимается ее промоушеном. Меня это не удивляет. Если говорить об этом в контексте спорта, мы стали заниматься этим не так давно», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoЕлизавета Туктамышева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место
8825 июня, 10:30
Елизавета Туктамышева: «Если бы мне предложили провести свое шоу, я бы не отказалась. Это безумно интересно»
363 июня, 11:07
«Там было сборище звезд: Липницкая, Медведева, Загитова. Внутри катка мы были дружными, не было никакой зависти». Саютина о тренировках в «Хрустальном»
83 июня, 08:04
Главные новости
Илья Авербух: «Так получилось, что я стал крестным отцом пары Авериной и Соловьева. Ждем пополнения в этой семье»
227 минут назад
Арина Аверина: «С первой встречи Дины и Соловьева, с их первого взгляда поняла и знала, что они будут вместе»
550 минут назад
Бостонский клуб фигурного катания учредит премию памяти Шишковой и Наумова
3вчера, 20:48
Аверина о свадьбе с Соловьевым: «Мы вместе, и я решила, что возьму двойную фамилию. Поэтому я буду Аверина‑Соловьева»
11вчера, 19:56
Дине Авериной и Дмитрию Соловьеву на свадьбу подарили жеребца
8вчера, 19:50
Камила Валиева посетила свадьбу Дмитрия Соловьева и Дины Авериной
34вчера, 19:20Фото
Тарасова о нейтральном статусе: «Ни в коем случае нельзя осуждать наших спортсменов. Все мы знаем, кого они представляют. Разве это предательство страны?»
42вчера, 17:53
Татьяна Тарасова: «Если Гуменник отберется на Олимпиаду, будет очень сложно надеяться даже на призовое место»
85вчера, 16:50
«Пригодятся телефон и зарядка». Трусова показала, как собирает сумку в роддом
37вчера, 15:41Видео
Ксении Синицыной поставили обе программы на новый сезон
16вчера, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото