Макелеле вручил бы «Золотой мяч» Дембеле: «Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... Он талант, но ему еще предстоит доказывать»

Клод Макелеле считает, что Усман Дембеле должен выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «ПСЖ» забил 34 гола и сделал 15 передач в 51 матче во всех турнирах.

– Кому бы вы вручили «Золотой мяч»?

– Усману Дембеле . Ламину Ямалю еще предстоит доказывать. Карьера Усмана началась раньше.

Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... (смеется). Ему нужно больше доказывать.

Нужно отставить его в покое, он еще ребенок, он талант. Не трогайте его, – сказал бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле .