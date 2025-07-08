Макелеле вручил бы «Золотой мяч» Дембеле: «Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... Он талант, но ему еще предстоит доказывать»
Клод Макелеле считает, что Усман Дембеле должен выиграть «Золотой мяч».
В этом сезоне вингер «ПСЖ» забил 34 гола и сделал 15 передач в 51 матче во всех турнирах.
– Кому бы вы вручили «Золотой мяч»?
– Усману Дембеле. Ламину Ямалю еще предстоит доказывать. Карьера Усмана началась раньше.
Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... (смеется). Ему нужно больше доказывать.
Нужно отставить его в покое, он еще ребенок, он талант. Не трогайте его, – сказал бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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