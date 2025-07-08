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Макелеле вручил бы «Золотой мяч» Дембеле: «Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... Он талант, но ему еще предстоит доказывать»

Клод Макелеле считает, что Усман Дембеле должен выиграть «Золотой мяч».

В этом сезоне вингер «ПСЖ» забил 34 гола и сделал 15 передач в 51 матче во всех турнирах.

– Кому бы вы вручили «Золотой мяч»?

Усману Дембеле. Ламину Ямалю еще предстоит доказывать. Карьера Усмана началась раньше.

Если сейчас отдать этот приз маленькому Ламину... (смеется). Ему нужно больше доказывать.

Нужно отставить его в покое, он еще ребенок, он талант. Не трогайте его, – сказал бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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