  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова за ужесточение лимита в РПЛ: «В период санкций и недружественного отношения надо развивать внутренние ресурсы. Болельщики хотят больше видеть своих игроков»
55

Депутат Журова за ужесточение лимита в РПЛ: «В период санкций и недружественного отношения надо развивать внутренние ресурсы. Болельщики хотят больше видеть своих игроков»

Светлана Журова поддержала возможное ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«В период санкций и недружественного отношения многих стран, конечно, надо развивать свои внутренние ресурсы, давать возможность молодым спортсменам играть. По большому счету это хорошая мера, если государство на это идет, посчитали, что будет правильно.

Я в этом всегда видела смысл. Просто футбол – большая коммерция. Тут по большому счету не прямые федеральные отчисления на футбол. Самим футбольным клубам решать, как вести деятельность. Но, с другой стороны, болельщикам тоже хотелось бы больше видеть своих игроков. Хотя понятно, что хочется зрелищного футбола. Значит, наши игроки будут стараться обеспечить этот зрелищный футбол без легионеров.

Я за тех легионеров, которые несут большую пользу, ассимилируются, ведут разнообразные дополнительные активности. Любых таких иностранцев почитаю, когда они ведут себя именно так», – сказала депутат Госдумы.

С сезона-2022/23 клубы РПЛ не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?1282 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoРФС
Государственная дума
logoСветлана Журова
Министерство спорта России
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Орлов о Сергееве в «Динамо»: «Сейчас все российские футболисты пойдут к Карпину. Так работал Романцев в 90-е, все шли к нему в «Спартак»
89 минут назад
«Реал» близок к договоренности с «Бенфикой» по Каррерасу. Сделку могут закрыть после КЧМ
736 минут назад
Сутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»
1349 минут назад
Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»
3753 минуты назад
«ПСЖ» организовал для нескольких сотен ультрас поездку на финальные матчи КЧМ в США. Предложение стоимостью 500 евро включает перелет, проживание и билеты
23сегодня, 15:56
Суд продлил предварительное заключение Промеса. Следующее слушание – не раньше 2026 года
32сегодня, 15:39
Агент Захаряна: «Никаких повреждений нет. Арсен планово закончил тренировку раньше, все хорошо»
18сегодня, 15:36
Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)
57сегодня, 15:28
Мостовой о драке Смолова: «Сейчас везде вседозволенность – люди думают, что если деньги есть, то все можно. В 90-х камер не было – рожу побили, походили с синяками, все спокойно»
24сегодня, 15:10
Как престарелая оборона бразильцев зашла так далеко, кто будет тащить «Челси» – все о предстоящем полуфинале КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 15:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Кайрат» играет с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»
1311 минут назадLive
Экс-защитник «МЮ» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»
151 минуту назад
Ибрагимович может стать лицом обложки Ultimate Edition для FC 26
252 минуты назадИгры
«Милан» и другие топ-клубы Серии А могут обратиться к Хейлунду ближе к концу окна. Форвард «МЮ» нравится Гасперини, но переход в «Рому» возможен лишь на правах аренды
5сегодня, 16:12
Товарищеские матчи. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью – 1:1
13сегодня, 15:48
«Рома» показала домашнюю форму на сезон-2025/26. Она отсылает к комплектам прошлых лет
9сегодня, 15:28Фото
«Наполи» завершает покупку Ланга у ПСВ за 25+2 млн евро и 10% от перепродажи. Неаполитанцы предлагают 15 млн евро за Хуанлу Санчеса, «Севилья» хочет 17 млн за защитника
4сегодня, 15:00
Макелеле о том, станет ли «Реал» чемпионом с Алонсо: «Хаби нужно дать поработать год или два. У него впечатляющий состав, он поставит другую игру»
6сегодня, 14:51
Давыдов о Заболотном в «Спартаке»: «Мячей 5-7 забьет, нормально оцениваю трансфер. Больших форвардов в России немного – только Соболев, Дзюба и Антон, по сути»
5сегодня, 14:35
Орлов о Смолове: «Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже хулиган, получается. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал, так нельзя!»
11сегодня, 14:13