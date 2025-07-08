Депутат Журова за ужесточение лимита в РПЛ: «В период санкций и недружественного отношения надо развивать внутренние ресурсы. Болельщики хотят больше видеть своих игроков»

Светлана Журова поддержала возможное ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«В период санкций и недружественного отношения многих стран, конечно, надо развивать свои внутренние ресурсы, давать возможность молодым спортсменам играть. По большому счету это хорошая мера, если государство на это идет, посчитали, что будет правильно.

Я в этом всегда видела смысл. Просто футбол – большая коммерция. Тут по большому счету не прямые федеральные отчисления на футбол. Самим футбольным клубам решать, как вести деятельность. Но, с другой стороны, болельщикам тоже хотелось бы больше видеть своих игроков. Хотя понятно, что хочется зрелищного футбола. Значит, наши игроки будут стараться обеспечить этот зрелищный футбол без легионеров.

Я за тех легионеров, которые несут большую пользу, ассимилируются, ведут разнообразные дополнительные активности. Любых таких иностранцев почитаю, когда они ведут себя именно так», – сказала депутат Госдумы.

С сезона-2022/23 клубы РПЛ не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.