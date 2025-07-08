Трамп планирует посетить финал клубного ЧМ

Дональд Трамп может посетить финал клубного чемпионата мира.

Ожидается, что президент США будет присутствовать на финальном матче турнира, сообщает журналист Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Финал клубного чемпионата мира пройдет в воскресенье, 13 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.