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Трамп планирует посетить финал клубного ЧМ

Дональд Трамп может посетить финал клубного чемпионата мира.

Ожидается, что президент США будет присутствовать на финальном матче турнира, сообщает журналист Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Финал клубного чемпионата мира пройдет в воскресенье, 13 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?2576 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Гаррета Хааке
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