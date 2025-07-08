Брат Захаряна о травме Арсена: «Без паники! Отдельный план подготовки. Сразу в нагрузку не пускают, грамотный подход тренерского штаба»

Брат Арсена Захаряна высказался о травме футболиста «Реал Сосьедад».

Ранее стало известно , что российский полузащитник из-за болей в камбаловидной мышце досрочно завершил тренировку команды.

Это была вторая тренировка команды с момента начала подготовки к новому сезону.

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде.

В каких-то упражнениях не принимает участие. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», – написал Давид Захарян , брат футболиста.

В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге , забив один мяч.