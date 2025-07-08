«Локомотив» может обменять Самошникова в «Спартак» на Пруцева
«Локомотив» и «Спартак» могут произвести обмен футболистами.
«Локомотив» рассматривает вариант с обменом защитника Ильи Самошникова на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что Пруцев находится в шорт-листе «Локомотива» на позицию восьмерки.
«Спартак» просит четыре миллиона евро за игрока. Примерно такие же деньги красно-белые готовы предложить за Самошникова.
В прошлом сезоне Самошников провел 24 матча в Мир РПЛ, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.
Пруцев сыграл 19 матчей в чемпионате, забив 1 гол и сделав 3 передачи.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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