«Локомотив» может обменять Самошникова в «Спартак» на Пруцева

«Локомотив» и «Спартак» могут произвести обмен футболистами.

«Локомотив» рассматривает вариант с обменом защитника Ильи Самошникова на полузащитника «Спартака » Данила Пруцева , сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Пруцев находится в шорт-листе «Локомотива » на позицию восьмерки.

«Спартак» просит четыре миллиона евро за игрока. Примерно такие же деньги красно-белые готовы предложить за Самошникова.

В прошлом сезоне Самошников провел 24 матча в Мир РПЛ, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

Пруцев сыграл 19 матчей в чемпионате, забив 1 гол и сделав 3 передачи.