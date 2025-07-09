«Галатасарай» предложил 75 млн евро за Осимхена с оплатой в течение 5 лет

«Галатасарай» улучшил предложение по Виктору Осимхену.

Ранее сообщалось , что турецкий клуб предложил «Наполи » 50+5 млн евро за 26-летнего форварда.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, новое предложение «Галатасарая » составило 75 млн евро – такая сумма выкупа прописана в контракте Осимхена . При этом отступные нигерийца не будут активированы, поскольку деньги предлагается выплачивать в течение 5 лет.

Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне – в 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику нападающего можно найти здесь .