Третьяк и Валуев заочно приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине с конфискацией имущества. Их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны» (ТАСС)
Владислав Третьяк и Николай Валуев заочно получили по 15 лет тюрьмы на Украине.
По информации ТАСС, их обвинили по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Кроме Третьяка и Валуева, являющихся депутатами Госдумы, осуждены еще девять представителей нижней палаты парламента России, а также Александр Прокопьев – председатель правительства Республики Алтай.
Все они заочно приговорены на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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