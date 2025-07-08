Владислав Третьяк и Николай Валуев заочно получили по 15 лет тюрьмы на Украине.

По информации ТАСС, их обвинили по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Кроме Третьяка и Валуева , являющихся депутатами Госдумы, осуждены еще девять представителей нижней палаты парламента России, а также Александр Прокопьев – председатель правительства Республики Алтай.

Все они заочно приговорены на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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