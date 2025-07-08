Аверина о браке с Соловьевым: «Это значит, что мы одна семья, одно целое. И Димочка от меня никуда не денется»

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев рассказали о своих отношениях.

Гимнастка и фигурист поженились 7 июля.

– На свадьбе всегда спрашивают: помните ли вы в мельчайших подробностях тот момент, когда вам сделали предложение?

Аверина : Я помню, это было 14 февраля. Димочка очень переживал, нервничал, было видно, и я это чувствовала. Но когда он встал на одно колено и сделал мне предложение, я сначала не поверила, обрадовалась, удивилась, испугалась… у меня были смешанные чувства. Потом я обняла Димочку и сказала: «Да».

Соловьев : Я ничего не помню! Только то, что у меня, кажется, до инфаркта был один удар сердца. Я сильно переживал. Мы уже обсуждали и свадьбу, и будущее, и детей, конечно же. Но все равно это волнительный момент. Даже не знаю, почему. Наверное, важный и ответственный шаг.

Я принял на себя всю ответственность. Знаю, что это то сокровище, которое я встретил. Буду всегда любить, всегда оберегать, всегда поддерживать, всегда быть рядом. Несмотря ни на что, буду всегда на твоей стороне. И это было, наверное, самым главным аргументом, что я готов. Готов сделать предложение человеку, в которого влюбился. Я всей душой и всем сердцем с Диночкой.

– Как в обычной жизни вы друг друга поддерживаете?

Аверина : Мне кажется, нет никакого секрета. Мы просто открыты друг для друга. Мы были откровенны с самого начала. У нас нет никаких секретов. И самое главное – мы любим друг друга. Не можем и дня прожить друг без друга. Сразу начинаем скучать. Это, мне кажется, самое главное в отношениях.

Соловьев : Это правда. Я многим говорю, что я такой человек, что мне от любого человека в любом случае, так или иначе, нужен отдых. Так было всегда, всю мою жизнь. Кто бы это ни был: самый лучший друг или кто-то, с кем мне интересно общаться. Все равно я через 2-3 дня понимал, что хочу побыть один. Вот в моей жизни появился человечек, с которым я прохожу каждый день, просыпаюсь счастливый, как младенец, как ребенок, который радуется маленьким открытиям своей жизни. Вот я такой же маленький ребенок с Диной.

– Как вы пришли к тому, что не стоит устраивать свадьбу на миллион людей, а позвать только самых близких?

Соловьев : Когда мы обсуждали свадьбу, думали: мы люди достаточно скромные, отметим в кругу семьи. Распишемся, сделаем праздник для наших родных, близких, для нас. Потом (началось): «Мы же должны позвать его, а вот еще его и его». Ну, потому что все равно наша жизнь состоит из кусочков паззлов, которые собираются в один. Нас же не просто так потянуло друг к другу. Очень много событий и людей сподвигли нас к этому. Это все равно какая-то судьба.

На свадьбе те люди, которые нас соединили, которые нас ценят, любят по-настоящему, искренне, с которыми мы правда готовы разделить этот праздник, этот день. Потому что я считаю, что это очень особенный день, очень важный. Кто-то говорит, что это просто штамп в паспорте, а я считаю, что это клятва друг другу на всю свою жизнь. Наверное, даже больше – даже где-то еще потом после.

Аверина : Я полностью согласна с Димочкой. И самое главное, это то, что у нас была роспись. Это очень важно для меня. Не просто, как Дима сказал, штамп в паспорте. Это значит, что мы одна семья, мы одно целое. И все уже, Димочка от меня никуда не денется, ха-ха.

Соловьев : Это мы шутим. Теперь тебе от меня никуда не убежать.