Захарян получил травму на второй тренировке «Сосьедада» – у него боли в камбаловидной мышце. Хавбек сыграл лишь 3 матча в прошлой Ла Лиге из-за повреждений
Арсен Захарян вновь получил травму.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» досрочно завершил открытую тренировку команды из-за повреждения.
Это была вторая тренировка команды с момента начала подготовки к новому сезону.
Захарян завершил тренировку из-за болей в камбаловидной мышце, об этом сообщили в испанском клубе.
В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один мяч.
Арсен Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году из «Динамо» за 13 миллионов евро. Его статистику можно изучить здесь.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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