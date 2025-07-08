Захарян получил травму на второй тренировке «Сосьедада» – у него боли в камбаловидной мышце. Хавбек сыграл лишь 3 матча в прошлой Ла Лиге из-за повреждений

Арсен Захарян вновь получил травму.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад » досрочно завершил открытую тренировку команды из-за повреждения.

Это была вторая тренировка команды с момента начала подготовки к новому сезону.

Захарян завершил тренировку из-за болей в камбаловидной мышце, об этом сообщили в испанском клубе.

В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге , забив один мяч.

Арсен Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году из «Динамо» за 13 миллионов евро. Его статистику можно изучить здесь .