«Спартак» за 15-17 млн евро может купить Лопеса из «Палмейраса». Станкович хочет перейти на 3-5-2, форвард может зарабатывать 2,5-3 млн (Metaratings)

«Спартак» может приобрести нападающего «Палмейраса».

Российский клуб может заплатить 15-17 миллионов евро за переход 24-летнего Флако Лопеса , об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация , что аргентинец рассматривается как замена Манфреду Угальде.

Отмечается, что возможный трансфер Лопеса обусловлен желанием главного тренера «Спартака » Деяна Станковича перейти на игровую схему 3-5-2, для которой нужен габаритный форвард.

Нападающий готов рассматривать вариант с переездом в Россию, но интерес к нему проявляют также другие европейские клубы.

Оклад Лопеса в «Спартаке» может составить от 2,5 до 3 миллионов евро плюс бонусы.