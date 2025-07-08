  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Автомобиль Жоты взорвался из-за столкновения с ограждением. В полиции заявили, что дорога была в нормальном состоянии, а управлять Lamborghini без опыта сложно
59

Автомобиль Жоты взорвался из-за столкновения с ограждением. В полиции заявили, что дорога была в нормальном состоянии, а управлять Lamborghini без опыта сложно

Машина, в которой погиб Диогу Жота, взорвалась из-за столкновения с ограждением.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании.

Сегодня стало известно, что наиболее вероятные причины аварии – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости».

Как сообщает El Pais со ссылкой на полицию Саморы, арендованный футболистами Lamborghini Huracan двигался с «очень высокой скоростью», из-за чего автомобиль развернуло на дороге. После этого машина врезалась в ограждение, часть которого пробила бензобак, что привело к взрыву.

В полиции также опровергли предположения о том, что участок дороги, на котором случилась авария, был в плохом состоянии: «Там можно было спокойно ехать со скоростью 130-140 километров в час». При этом ограничение скорости на этом участке составляет 120 км/ч.

Также в полиции отметили, что таким мощным спортивным автомобилем сложно управлять без необходимого опыта.

«Две урны для двух братьев... Нет слов». Репортаж с похорон Диогу Жоты

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?1692 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: El Pais
logoДиогу Жота
logoПенафиэл
logoпремьер-лига Англия
Андре Тейшейра да Силва
logoД2 Португалия
logoЛиверпуль
происшествия
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости». Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу (El Mundo)
97сегодня, 13:57
Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
вчера, 14:47
Дембеле отпраздновал гол в ворота «Баварии» в стиле Жоты
105 июля, 20:08Фото
Главные новости
УЕФА отменил жеребьевку места проведения матчей плей-офф в еврокубках. Клубы, занявшие более высокие места на общем этапе, будут хозяевами ответных игр (As)
1013 минут назад
«Спартаку» интересен защитник «Алавеса» Моуриньо. Между клубами состоялись официальные контакты (Metaratings)
1123 минуты назад
Тчуамени о полуфинале КЧМ: «ПСЖ» – лучшая команда мира, но у «Реала» есть все для победы. Мы хотим большего»
1332 минуты назад
Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого». Контракт – до конца 2026-го
1244 минуты назад
В «Марселе» опровергли давление на Унаи: «Предложение «Спартака» было единственным, несмотря на интерес из Европы. Перевод в дубль – решение тренера по спортивным причинам»
10сегодня, 17:19
Орлов о Сергееве в «Динамо»: «Сейчас все российские футболисты пойдут к Карпину. Так работал Романцев в 90-е, все шли к нему в «Спартак»
33сегодня, 17:03
Депутат Журова за ужесточение лимита в РПЛ: «В период санкций и недружественного отношения надо развивать внутренние ресурсы. Болельщики хотят больше видеть своих игроков»
98сегодня, 16:46
«Реал» близок к договоренности с «Бенфикой» по Каррерасу. Сделку могут закрыть после КЧМ
22сегодня, 16:36
Сутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»
17сегодня, 16:23
Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Челси» сыграет с «Флуминенсе», «Реал» против «ПСЖ»
43сегодня, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Флуминенсе» – «Челси». Палмер, Силва, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
612 минут назад
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Кайрат» играет с «Олимпией», «Ноа» победил «Будучность», «Иберия 1999» уступила «Мальме»
1622 минуты назадLive
Рейнилду перешел в «Сандерленд». Контракт с экс-защитником «Атлетико» – на 2 года
354 минуты назадФото
Экс-защитник «МЮ» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»
2сегодня, 16:21
Ибрагимович может стать лицом обложки Ultimate Edition для FC 26
2сегодня, 16:20Игры
«Милан» и другие топ-клубы Серии А могут обратиться к Хейлунду ближе к концу окна. Форвард «МЮ» нравится Гасперини, но переход в «Рому» возможен лишь на правах аренды
5сегодня, 16:12
Товарищеские матчи. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью – 1:1
13сегодня, 15:48
«Рома» показала домашнюю форму на сезон-2025/26. Она отсылает к комплектам прошлых лет
11сегодня, 15:28Фото
«Наполи» завершает покупку Ланга у ПСВ за 25+2 млн евро и 10% от перепродажи. Неаполитанцы предлагают 15 млн евро за Хуанлу Санчеса, «Севилья» хочет 17 млн за защитника
4сегодня, 15:00
Макелеле о том, станет ли «Реал» чемпионом с Алонсо: «Хаби нужно дать поработать год или два. У него впечатляющий состав, он поставит другую игру»
6сегодня, 14:51