Автомобиль Жоты взорвался из-за столкновения с ограждением. В полиции заявили, что дорога была в нормальном состоянии, а управлять Lamborghini без опыта сложно
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании.
Сегодня стало известно, что наиболее вероятные причины аварии – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости».
Как сообщает El Pais со ссылкой на полицию Саморы, арендованный футболистами Lamborghini Huracan двигался с «очень высокой скоростью», из-за чего автомобиль развернуло на дороге. После этого машина врезалась в ограждение, часть которого пробила бензобак, что привело к взрыву.
В полиции также опровергли предположения о том, что участок дороги, на котором случилась авария, был в плохом состоянии: «Там можно было спокойно ехать со скоростью 130-140 километров в час». При этом ограничение скорости на этом участке составляет 120 км/ч.
Также в полиции отметили, что таким мощным спортивным автомобилем сложно управлять без необходимого опыта.
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