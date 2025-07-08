Автомобиль Жоты взорвался из-за столкновения с ограждением. В полиции заявили, что дорога была в нормальном состоянии, а управлять Lamborghini без опыта сложно

Машина, в которой погиб Диогу Жота, взорвалась из-за столкновения с ограждением.

Нападающий «Ливерпуля » и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл » во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании.

Сегодня стало известно , что наиболее вероятные причины аварии – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости».

Как сообщает El Pais со ссылкой на полицию Саморы, арендованный футболистами Lamborghini Huracan двигался с «очень высокой скоростью», из-за чего автомобиль развернуло на дороге. После этого машина врезалась в ограждение, часть которого пробила бензобак, что привело к взрыву.

В полиции также опровергли предположения о том, что участок дороги, на котором случилась авария, был в плохом состоянии: «Там можно было спокойно ехать со скоростью 130-140 километров в час». При этом ограничение скорости на этом участке составляет 120 км/ч.

Также в полиции отметили, что таким мощным спортивным автомобилем сложно управлять без необходимого опыта.

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