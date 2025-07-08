Полиция нашла и вернула велосипеды команды Cofidis, украденные на «Тур де Франс».

5 июля после первого этапа «Тур де Франс» неизвестные взломали грузовик французской команды Cofidis и похитили 11 велосипедов стоимостью 13 тысяч евро каждый.

Вечером в воскресенье в лесу неподалеку от отеля в Бондю, где остановились гонщики Cofidis, нашли 5 из 11 велосипедов.

Сегодня полиция обнаружила оставшиеся шесть велосипедов – их нашли благодаря GPS-трекеру, установленном на одном из них.

Велосипеды нашли в гараже одного из домов в 10 км от места кражи.

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