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Полиция нашла и вернула велосипеды команды Cofidis, украденные на «Тур де Франс»

Полиция нашла и вернула велосипеды команды Cofidis, украденные на «Тур де Франс».

5 июля после первого этапа «Тур де Франс» неизвестные взломали грузовик французской команды Cofidis и похитили 11 велосипедов стоимостью 13 тысяч евро каждый.

Вечером в воскресенье в лесу неподалеку от отеля в Бондю, где остановились гонщики Cofidis, нашли 5 из 11 велосипедов.

Сегодня полиция обнаружила оставшиеся шесть велосипедов – их нашли благодаря GPS-трекеру, установленном на одном из них.

Велосипеды нашли в гараже одного из домов в 10 км от места кражи.

На «Тур де Франс» украли велосипеды, о-о-очень похожие появились на «Авито» в Москве

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Le Parisien
Cofidis
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