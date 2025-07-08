ЦСКА показал гостевую форму на новый сезон. Комплект белого цвета с красно-синими вставками вдохновлен 2005-м годом и победой в Кубке УЕФА
ЦСКА показал гостевой комплект формы от PRIMERA на следующий сезон.
«Дизайн гостевого комплекта вдохновлен памятным 2005-м, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА. Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры на футболке напоминают текстуру главного трофея в истории клуба
В форме ПФК ЦСКА использован передовой материал жаккард – его специальное плетение делает форму легкой, прочной и износостойкой. Комплект имеет технологию отведения влаги LIQUIDate®PRO, благодаря которой влага равномерно распределяется по всей поверхности ткани формы, что способствует ее быстрому испарению. Именно в этом комплекте ПФК ЦСКА 12 июля сыграет против «Краснодара» в матче за Суперкубок России!» – говорится в сообщении ЦСКА.
Фото: t.me/pfccskamoscow
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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