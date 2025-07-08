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Глава украинской федерации фехтования о допуске лидеров сборной РФ на ЧМ: «Это плевок в лицо всей мировой спортивной общественности»

Глава украинской федерации фехтования осудил допуск лидеров сборной РФ на ЧМ.

«Это плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности!

Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный.

Такое дерзкое решение стало возможным, поскольку все предыдущие жалобы ФФУ оставались без реагирования, в том числе со стороны Международного олимпийского комитета», – заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.

Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира-2025 в Тбилиси

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
сборная Украины
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Чемпионат мира по фехтованию
Р-Спорт
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