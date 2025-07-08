Наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости». Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу (El Mundo)

Установлена вероятная причина аварии Диогу Жоты.

Нападающий «Ливерпуля » и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании.

Как сообщает El Mundo, дорожная полиция Саморы установила, что наиболее вероятными причинами аварии, как и предполагалось, были проблемы с колесом автомобиля и «значительное превышение скорости».

Были проанализированы все улики, оставленные на месте происшествия. Следы протекторов одного из колес на асфальте – примерно в 100 метрах от места аварии и длиной около 50 метров – стали определяющими для предварительных выводов.

Проведенная следственной группой экспертиза указывает на то, что за рулем находился Диогу Жота . Личности и расположение обоих пассажиров удалось установить только благодаря вещам, которые опознали их родственники, поскольку тела футболистов были сильно повреждены огнем.