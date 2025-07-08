  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости». Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу (El Mundo)
64

Наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и «значительное превышение скорости». Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу (El Mundo)

Установлена вероятная причина аварии Диогу Жоты.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП на трассе в провинции Самора в Испании. 

Как сообщает El Mundo, дорожная полиция Саморы установила, что наиболее вероятными причинами аварии, как и предполагалось, были проблемы с колесом автомобиля и «значительное превышение скорости».

Были проанализированы все улики, оставленные на месте происшествия. Следы протекторов одного из колес на асфальте – примерно в 100 метрах от места аварии и длиной около 50 метров – стали определяющими для предварительных выводов.

Проведенная следственной группой экспертиза указывает на то, что за рулем находился Диогу Жота. Личности и расположение обоих пассажиров удалось установить только благодаря вещам, которые опознали их родственники, поскольку тела футболистов были сильно повреждены огнем.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?768 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Mundo
logoДиогу Жота
происшествия
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoД2 Португалия
Андре Тейшейра да Силва
logoПенафиэл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» контактировал с агентом Дибалы после гибели Жоты. Форвард «Ромы» не играл с марта из-за травмы (Il Romanista)
44сегодня, 01:19
Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
вчера, 14:47
Главные новости
Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)
711 минут назад
Мостовой о драке Смолова: «Сейчас везде вседозволенность – люди думают, что если деньги есть, то все можно. В 90-х камер не было – рожу побили, походили с синяками, все спокойно»
1029 минут назад
Как престарелая оборона бразильцев зашла так далеко, кто будет тащить «Челси» – все о предстоящем полуфинале КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
39 минут назадВидео
Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ: 5 футболистов на поле, 10 – в заявке
13059 минут назад
«Спартак» за 15-17 млн евро может купить Лопеса из «Палмейраса». Станкович хочет перейти на 3-5-2, форвард может зарабатывать 2,5-3 млн (Metaratings)
43сегодня, 14:26
Мостовой о Пруцеве: «Если «Локомотив» и дальше так будет закупаться, то могут побороться за тройку. Видимо, прислушиваются к футбольным людям и начинают усиливаться»
14сегодня, 14:12
Брат Захаряна о травме Арсена: «Без паники! Отдельный план подготовки. Сразу в нагрузку не пускают, грамотный подход тренерского штаба»
35сегодня, 13:50
Захарян получил травму на второй тренировке «Сосьедада» – у него боли в камбаловидной мышце. Хавбек сыграл лишь 3 матча в прошлой Ла Лиге из-за повреждений
119сегодня, 13:31
Геннадий Орлов: «Вендел подвел «Зенит» – ему не надо возвращаться. Не добегал, не доигрывал уже в прошлом сезоне»
31сегодня, 13:15
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
сегодня, 13:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Захаряна: «Никаких повреждений нет. Арсен планово закончил тренировку раньше, все хорошо»
13 минуты назад
«Рома» показала домашнюю форму на сезон-2025/26. Она отсылает к комплектам прошлых лет
11 минут назадФото
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», «Кайрат» – с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»
1138 минут назадLive
«Наполи» завершает покупку Ланга у ПСВ за 25+2 млн евро и 10% от перепродажи. Неаполитанцы предлагают 15 млн евро за Хуанлу Санчеса, «Севилья» хочет 17 млн за защитника
239 минут назад
Макелеле о том, станет ли «Реал» чемпионом с Алонсо: «Хаби нужно дать поработать год или два. У него впечатляющий состав, он поставит другую игру»
248 минут назад
Давыдов о Заболотном в «Спартаке»: «Мячей 5-7 забьет, нормально оцениваю трансфер. Больших форвардов в России немного – только Соболев, Дзюба и Антон, по сути»
3сегодня, 14:35
Орлов о Смолове: «Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже хулиган, получается. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал, так нельзя!»
10сегодня, 14:13
«МЮ» предлагали подписать Варди, Калверт-Льюина и Уилсона свободными агентами. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор находится в шорт-листе клуба
11сегодня, 14:05
Товарищеские матчи. «Динамо» принимает «Ахмат»
11сегодня, 14:02Live
Агент Макарова: «Денис не собирается уходить из «Динамо». У него все хорошо. Подтверждает игрой уровень, хорошо выглядит, действует качественно»
7сегодня, 14:01