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Задержан судья матча «Торпедо» и «КАМАЗа» – Головко подозревают в намеренной ошибке в пользу москвичей. Дело может привести к пересмотру результатов Первой лиги (РБК)

Судья матча «Торпедо» задержан по подозрению в намеренной ошибке.

Как сообщает РБК, 8 июля полиция задержала арбитра Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги. Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

В этом матче Головко дважды принимал решения не назначать пенальти в ворота москвичей. ЭСК РФС признала правоту арбитра в одном эпизоде, но по второму комиссия пришла к выводу, что арбитр не назначил пенальти в ворота «Торпедо» ошибочно. ЭСК признала, что защитник Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина.

«Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата», – отметил источник РБК.

За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) Головко грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: РБК
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