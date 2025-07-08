«Авито» про объявление о продаже велосипедов якобы с «Тур де Франс»: «Продавец решил хайпануть на нейминге турнира и дискредитировал свой профиль. Обманывать нехорошо»

«Авито» отреагировал на историю с похищенными на «Тур де Франс» велосипедами.

Грузовик команды Cofidis ограбили в ночь с 5 на 6 июля. Были похищены 11 профессиональных велосипедов, стоимость каждого их них – 13 тысяч евро. Позже велосипеды нашли и вернули команде.

Один из пользователей интернет-сервиса «Авито» опубликовал объявление о продаже велосипедов – якобы участников «Тур де Франс» с командой Cofidis.

«Велосипеды не имеют отношения к произошедшему инциденту. Все объявления выложены до старта «Тур де Франс». Велосипеды новые, куплены у оптового поставщика в Германии.

Продавец решил хайпануть на нейминге турнира и дискредитировал свой профиль. Вернули объявление пользователю на доработку, потому что обманывать нехорошо», – заявили в пресс-службе «Авито».

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