Суд продлил предварительное заключение Промеса. Следующее слушание – не раньше 2026 года
Суд продлил срок заключения Квинси Промеса.
Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего полузащитника «Спартака» и отложил рассмотрение его дела до 2026 года, сообщает ТАСС.
Основанием для этого суд счел риск побега спортсмена в другую страну.
«Особых личных обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость освобождения из-под стражи, не установлено», – заявил председательствующий судья Роб Хефферт, оглашая решение инстанции.
Дело было отложено на неопределенный срок, следующее слушание ожидается не раньше 2026 года.
Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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