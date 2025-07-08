СКА подписал контракт с Мерфи на 2 года. У защитника 64 очка в 71 матче за «Сибирь» в прошлом сезоне
СКА подписал контракт с Тревором Мерфи.
Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на два года. Четыре предыдущих сезона канадец провел в составе «Сибири».
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков за 64 матча при полезности «минус 18». В плей-офф у него 2+4 за 7 игр при полезности «минус 5».
«Самый результативный защитник и лучший ассистент минувшей регулярки – в СКА!
Добро пожаловать, Тревор!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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