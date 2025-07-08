СКА подписал контракт с Мерфи на 2 года. У защитника 64 очка в 71 матче за «Сибирь» в прошлом сезоне

СКА подписал контракт с Тревором Мерфи.

Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на два года. Четыре предыдущих сезона канадец провел в составе «Сибири ».

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков за 64 матча при полезности «минус 18». В плей-офф у него 2+4 за 7 игр при полезности «минус 5».

«Самый результативный защитник и лучший ассистент минувшей регулярки – в СКА !

Добро пожаловать, Тревор!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

СКА расторг контракт с Толчинским. Соглашение было до 2028 года