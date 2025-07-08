Суд Амстердама о продлении заключения Промеса: «Существует риск побега. Общественность не поняла бы, почему ему разрешено ожидать суда на свободе»
Сегодня Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего полузащитника «Спартака» и отложил рассмотрение его дела до 2026 года.
«Суд считает, что личные причины [подозреваемого] недостаточно убедительны, чтобы можно было оправдать приостановление его содержания под стражей. Это шокировало бы правовой порядок, и общественность не поняла бы, почему Промесу разрешено ожидать суда на свободе.
Суд считает, что существует риск побега. Подозреваемый решил жить и работать в России, когда дело начало принимать оборот, и ни разу не появлялся на слушаниях. Он также указал в СМИ, что хочет вернуться в Россию.
В этом году слушаний по существу не будет», – сказала руководитель отдела коммуникаций и информации Апелляционного суда Амстердама Анья Зандберген.