«Краснодар» заплатит за Перрена 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами. «Спартак» и «Динамо» обсуждали трансфер вингера «Осера» (Иван Карпов)

Появились подробности сделки «Краснодара» по Гаэтану Перрену.

По информации инсайдера Ивана Карпова, трансфер 29-летнего вингера «Осера » обошелся «быкам» в 5 млн евро плюс 250 тысяч евро бонусами, а не в 4,5 млн, как сообщалось ранее.

По словам источника, кандидатура Перрена обсуждалась также в «Спартаке » и «Динамо ». Однако бело-голубых не устроило сочетание возраста и цены футболиста. Красно-белые проявляли серьезный интерес, но сосредоточились на других кандидатах.

Контракт Перрена с «Краснодаром » рассчитан на 3 года.