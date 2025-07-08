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«Краснодар» заплатит за Перрена 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами. «Спартак» и «Динамо» обсуждали трансфер вингера «Осера» (Иван Карпов)

Появились подробности сделки «Краснодара» по Гаэтану Перрену.

По информации инсайдера Ивана Карпова, трансфер 29-летнего вингера «Осера» обошелся «быкам» в 5 млн евро плюс 250 тысяч евро бонусами, а не в 4,5 млн, как сообщалось ранее. 

По словам источника, кандидатура Перрена обсуждалась также в «Спартаке» и «Динамо». Однако бело-голубых не устроило сочетание возраста и цены футболиста. Красно-белые проявляли серьезный интерес, но сосредоточились на других кандидатах. 

Контракт Перрена с «Краснодаром» рассчитан на 3 года.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoГаэтан Перрен
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
возможные трансферы
logoДинамо Москва
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Иван Карпов
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