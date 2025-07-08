«Краснодар» заплатит за Перрена 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами. «Спартак» и «Динамо» обсуждали трансфер вингера «Осера» (Иван Карпов)
Появились подробности сделки «Краснодара» по Гаэтану Перрену.
По информации инсайдера Ивана Карпова, трансфер 29-летнего вингера «Осера» обошелся «быкам» в 5 млн евро плюс 250 тысяч евро бонусами, а не в 4,5 млн, как сообщалось ранее.
По словам источника, кандидатура Перрена обсуждалась также в «Спартаке» и «Динамо». Однако бело-голубых не устроило сочетание возраста и цены футболиста. Красно-белые проявляли серьезный интерес, но сосредоточились на других кандидатах.
Контракт Перрена с «Краснодаром» рассчитан на 3 года.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36716 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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