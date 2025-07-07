Хачанов и Павлюченкова в 1/4 «Уимблдона», 1-й подиум Хюлькенберга в 239-м Гран-при, Смолов извинился за драку, перелом Мусиалы, «Зенит» проиграл «Балтике» и другие новости

1. Российский теннисист Карен Хачанов прошел Камила Майхржака и впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал «Уимблдона». Андрей Рублев уступил Карлосу Алькарасу, хотя выиграл первый сет.

В женской части сетки Анастасия Павлюченкова обыграла 51-ю ракетку мира Сонай Картал и пробилась в четвертьфинал. Россиянка вышла в 1/4 финала двух турниров «Большого шлема» в сезоне впервые с 2011-го .

2. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Великобритании-2025, его напарник и лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри занял второе место после штрафа : он затормозил с 218 до 52 км/ч . Третье место завоевал пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг, для которого подиум стал первым в карьере – у немца было 238 Гран-при без призов!

Норрис до 8 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате после двух побед подряд.

3. Федор Смолов извинился за драку в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать».

4. Джамал Мусиала пропустит минимум 4 месяца из-за травмы в матче с «ПСЖ» на клубном чемпионате мира. У хавбека «Баварии» перелом малой берцовой кости.

5. «Фламенго» может подать в суд на перешедшего в «Зенит» Жерсона и потребовать 6,3 млн евро из-за пункта об имиджевых правах в расторгнутом контракте.

6. Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ , победив США (2:1) в финале. Это 10-й титул мексиканцев , они первыми в истории турнира достигли такой отметки, увеличив отрыв от американцев (7).

7. «Зенит» готовит официальное предложение по Педро Абреу. Сообщалось, что клуб может заплатить 15 млн евро за форварда «Фламенго»

8. «Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены».

9. «Арсенал» объявил о трансфере Мартина Субименди. «Сосьедаду» заплатят 66 млн евро. Кроме того, «канониры» приблизились к трансферу Виктора Дьокереша. Лондонцы предложили 65+15 млн евро , «Спортинг» хочет минимум 70 млн фиксированной суммы.

10. Товарищеские матчи. «Зенит» проиграл «Балтике» после победы над «Ленинградцем», «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями», «Рубин» – с «Сочи».

11. ЦСКА подпишет форварда системы «Филадельфии» Ретта Гарднера (191 см, 102 кг). У него 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ.

12. Кубок России по регби-7. Финал. «Локомотив» победил «Заставу», «Динамо» заняло третье место.

13. Билеты на матч «Челси» и «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ подешевели с 474 до 13 долларов . В ФИФА не ответили на вопрос, считают ли это справедливым по отношению к уже купившим.

14. Арбитры Медиалиги Жилинский, Воробьев и Сухарев попали в аварию после финала в «Лужниках». В их такси въехал пьяный водитель.

Цитаты дня.

Лунев о критике Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Есть всем нравится и так должно быть – ну, окей»

Депутат Журова о драке в «Кофемании»: «Не будь это Смолов, никто бы внимания не обратил . У пострадавшего перелом челюсти, и они только сейчас сообщили? Подозрительно»

Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»

Мурад Мусаев: «Отказался от европейского футбола, как монах – нужно смотреть много РПЛ . Бывало, Галицкий звонит: «Видел, как «Барса» играет?» Отвечаю: «Нет, «Спартак» – «Акрон» смотрю»

Пиастри о 2-м месте: «Разочаровывает, когда отбирают заслуженный результат . Ферстаппен меня обогнал за машиной безопасности, а я получил штраф»

Уткин о принятии ислама: «Религия помогла прийти в душевное равновесие . Коран меня поразил, в этом году был первый Рамадан»

Сестра Роналду о критике в адрес брата за пропуск похорон Жоты: «Больное общество. Стыдно видеть, как акцент делают на Криштиану вместо уважения к боли семьи Диогу »