Хенесс о «Барселоне»: «Они не играли бы в высшей лиге с долгом 1,3 млрд евро ни в одной другой стране. Экономика «Баварии» должна служить примером для европейских клубов»

Ули Хенесс: с таким долгом «Барса» не играла бы ни в одной топ-лиге.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс критически высказался о финансовом положении «Барселоны».

«То, что их долг превышает 1300 миллионов евро, абсурдно и невыносимо. В любой стране с таким долгом они не могли бы играть в высшем дивизионе в полной безопасности, но здесь ничего не происходит.

Модель управления «Барсы» – не то, чего мне хотелось бы для команды. Это полная противоположность тому, как все устроено в «Баварии», и с нашей благоприятной экономической ситуацией, которая должна служить примером для европейских клубов. Становится понятно, что с надежным менеджментом и надежной экономикой спортивный уровень не зависит от рискованных бухгалтерских маневров.

Строгие немецкие правила лицензирования и давление со стороны аудиторов немедленно нанесли бы ущерб клубу с долгом в 1,3 миллиарда евро», – сказал Хенесс в подкасте OMR.