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  • Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»
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Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»

Федор Смолов высказался об инциденте с дракой в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

«Настало время высказать комментарий о произошедшем. В первую очередь хочу извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе нельзя. 

Я только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные нашей компанией неудобства, но наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на видео. 

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим, компенсировать ему возможный вред здоровью, моральный ущерб. Но, к сожалению, это не было возможным, потому что начали появляться люди, которых я не знаю, которых нет на видео.

Они начали мне угрожать, шантажировать, вымогать деньги, предлагать схемы, которые законы не предусматривают. Я подчеркиваю – с первого дня был готов примириться с потерпевшим, идти по букве закона. В связи с этим я решил написать заявление в полицию.

Всем спасибо за слова поддержки. В особенности благодарю мою жену Карину, которая меня поддерживала, но порицала. Это моя ответственность, это не должно проецироваться на Карину», – сказал Смолов.

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Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: инстаграм Федора Смолова
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Карина Истомина
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