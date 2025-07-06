Павлюченкова вышла в 1/4 финала двух турниров «Большого шлема» в сезоне впервые с 2011-го
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Уимблдона».
Россиянка обыграла 51-ю ракетку мира Сонай Картал – 7:6(3), 6:4.
34-летняя Павлюченкова сыграет во втором четвертьфинале «Большого шлема» в сезоне – ранее она дошла до этой стадии на Australian Open. Столько же четвертьфиналов «Большого шлема» она провела только в 2011-м – тогда это были «Ролан Гаррос» и US Open.
Вообще Павлюченкова 10-й раз сыграет за выход в полуфинал «Большого шлема», ее баланс – 1:8. Она прошла дальше четвертьфинала только на «Ролан Гаррос»-2021, где стала финалисткой. На «Уимблдоне» россиянка играла в четвертьфинале один раз, в 2016-м – тогда она уступила Серене Уильямс.
Теперь за выход в полуфинал россиянка сыграет с Амандой Анисимовой или Линдой Носковой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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