Соболев не покинет «Зенит» зимой. Уход Лусиано или Кассьерры возможен (Metaratings)

Нападаюший «Зенита » Александр Соболев не покинет команду зимой.

По информации Metaratings, клуб не планирует расставаться с 28-летним форвардом в зимнее трансферное окно. При этом возможен вариант с уходом Лусиано Гонду или Матео Кассьерры .

Отмечается, что если один из переходов состоится, то «Зенит» подпишет нового нападающего.