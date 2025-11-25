Соболев не покинет «Зенит» зимой. Уход Лусиано или Кассьерры возможен (Metaratings)
Александр Соболев не покинет «Зенит» зимой.
Нападаюший «Зенита» Александр Соболев не покинет команду зимой.
По информации Metaratings, клуб не планирует расставаться с 28-летним форвардом в зимнее трансферное окно. При этом возможен вариант с уходом Лусиано Гонду или Матео Кассьерры.
Отмечается, что если один из переходов состоится, то «Зенит» подпишет нового нападающего.
