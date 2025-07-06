Арбитры Медиалиги Жилинский, Воробьев и Сухарев попали в аварию после финала в «Лужниках». В их такси въехал пьяный водитель

Судьи Winline Медиалиги попали в аварию после финала шестого сезона МФЛ.

По данным телеграм-канала «Некласико», судьи Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев и Артур Сухарев ехали в такси в субботу вечером.

На светофоре в них на полной скорости въехал автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП у Жилинского диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, у Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, у Сухарева ушибы.

Фото: телеграм-канал «Некласико»