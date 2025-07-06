Арбитры Медиалиги Жилинский, Воробьев и Сухарев попали в аварию после финала в «Лужниках». В их такси въехал пьяный водитель
Судьи Winline Медиалиги попали в аварию после финала шестого сезона МФЛ.
По данным телеграм-канала «Некласико», судьи Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев и Артур Сухарев ехали в такси в субботу вечером.
На светофоре в них на полной скорости въехал автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП у Жилинского диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, у Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, у Сухарева ушибы.
Фото: телеграм-канал «Некласико»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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