Депутат Журова о драке в «Кофемании»: «Не будь это Смолов, никто бы внимания не обратил. У пострадавшего перелом челюсти, и они только сейчас сообщили? Подозрительно»

Светлана Журова высказала мнение о скандале с Федором Смоловым.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«У пострадавшего перелом челюсти, и они только сейчас об этом сообщили? Все это очень странно выглядит. Главное, что скажут правоохранительные органы. Хочется услышать от них достоверную информацию. Пока мы комментируем только чьи-то слова или заявления СМИ.

По одному видео видно, что Смолов вообще подошел к этим мужчинам извиняться. На другом видео этот момент уже специально обрезан. Значит, в этом есть какая-то умышленная подоплека, провокация. Если бы это был не Смолов, никто бы внимания не обратил.

Я не защищаю Смолова и не оправдываю его действия. Но очень подозрительно, что эта история всплыла спустя полтора месяца, что видео появилось в сети не из рук пострадавших», – сказала депутат Государственной думы.

Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»