Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» против «Балтики»
«Спартак» примет «Крылья Советов» в товарищеском матче.
Также в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой», «Рубин» – с «Сочи».
«Лукойл Арена»
«Спартак» – «Крылья Советов» – 17:00
Казань
«Рубин» – «Сочи» – 17:30
стадион «Смена»
«Зенит» – «Балтика» – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?30356 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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