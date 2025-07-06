Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» против «Балтики»

«Спартак» примет «Крылья Советов» в товарищеском матче.

Также в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой», «Рубин» – с «Сочи».

«Лукойл Арена»

«Спартак» – «Крылья Советов» – 17:00

Казань

«Рубин» – «Сочи» – 17:30

стадион «Смена»

«Зенит» – «Балтика» – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.