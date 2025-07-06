Пиастри затормозил с 218 до 52 км/ч в эпизоде, за который получил штраф

Стюарды обосновали штраф Пиастри и раскрыли телеметрию момента.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри финишировал вторым на Гран-при Великобритании после десятисекундного штрафа в эпизоде с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

Австралиец резко затормозил после того, как машина безопасности погасила огни.

Судьи сообщили, что между 14-м и 15-м поворотами Пиастри затормозил с 218 до 52 км/ч с давлением на педаль в 59,2 psi, из-за чего Ферстаппену пришлось уклониться, чтобы избежать столкновения. Стюарды сослались на пункт спортивного регламента ФИА , который запрещает пилотам хаотично тормозить или совершать иные маневры, угрожающие другим пилотам с момента, когда сэйфти-кар гасит огни, и назвали нарушение «очевидным».

Помимо десятисекундного наказания Оскар заработал два штрафных балла. Теперь на счету спортсмена 6 штрафных очков за последние 12 месяцев.

Пиастри получил 10-секундный штраф за торможение перед Ферстаппеном за машиной безопасности. Оскар лидировал в Великобритании, Макс потерял позиции на рестарте

Оскар Пиастри о штрафе: «Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов»