ЦСКА подпишет форварда системы «Филадельфии» Гарднера (191 см, 102 кг). У него 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ

Ретт Гарднер переходит в ЦСКА.

Московский клуб договорился о подписании соглашения с 28-летним нападающим, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне форвард с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли » – фарм-клуб «Филадельфии».

Канадец набрал 18 (5+13) очков при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа в 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности в АХЛ нападающий провел 327 игр и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.