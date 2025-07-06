ЦСКА подпишет форварда системы «Филадельфии» Гарднера (191 см, 102 кг). У него 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ
Ретт Гарднер переходит в ЦСКА.
Московский клуб договорился о подписании соглашения с 28-летним нападающим, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне форвард с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли» – фарм-клуб «Филадельфии».
Канадец набрал 18 (5+13) очков при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа в 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
В общей сложности в АХЛ нападающий провел 327 игр и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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